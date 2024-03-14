В селе Чаадаевка огонь уничтожил двухквартирный дом

14.03.2024 | 16:02

В четверг, 14 марта, в селе Чаадаевка Городищенского района случился пожар. Загорелся двухквартирный дом на улице Молодежной.

Вызов спасателям поступил в 1:17, на ликвидацию пламени выехали 12 человек на 5 спецмашинах.

Огонь полностью уничтожил строение площадью 140 кв. м, в ЧП никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее в региональном ГУ МЧС России назвали основные причины возгораний, случившихся в области в 2024 году: 97 - из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 70 - из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, 49 – из-за неосторожного обращения с огнем.

В общей сложности с начала 2024 года в регионе пожары унесли жизни 36 человек.