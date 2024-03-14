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Происшествия

В селе Чаадаевка огонь уничтожил двухквартирный дом

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В четверг, 14 марта, в селе Чаадаевка Городищенского района случился пожар. Загорелся двухквартирный дом на улице Молодежной.

Вызов спасателям поступил в 1:17, на ликвидацию пламени выехали 12 человек на 5 спецмашинах.

Огонь полностью уничтожил строение площадью 140 кв. м, в ЧП никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В селе Чаадаевка огонь уничтожил двухквартирный дом

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

В селе Чаадаевка огонь уничтожил двухквартирный дом

Ранее в региональном ГУ МЧС России назвали основные причины возгораний, случившихся в области в 2024 году: 97 - из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 70 - из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, 49 – из-за неосторожного обращения с огнем.

В общей сложности с начала 2024 года в регионе пожары унесли жизни 36 человек.

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Источник — фото ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов
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