Соцсети: на проспекте Строителей машина «взлетела» на сугроб

01.01.2022 | 15:04

В субботу, 1 января, около 13:00 в самом начале проспекта Строителей в Пензе произошла нетипичная авария.

На фото с места события, выложенном в соцсеть «ВКонтакте» очевидцем, запечатлен легковой автомобиль, похожий на «Ладу-Гранту». Машина «прыгнула» на сугроб, расположенный на разделительной полосе посредине проезжей части.

«ТЦ «Лента», время 13:40», - указал автор поста.

Судя по снимку, люди в ДТП не пострадали.

В Пензе машины нередко «взлетают» на груды снега. Так, в феврале 2021 года, за один день (12 февраля) таких аварий было сразу две. На проспекте Строителей легковушку с символикой «Яндекс.Такси» занесло боком на высокий снежный навал, который даже не провалился под ее тяжестью, а на проспекте Победы водитель вынужден был резко въехать на сугроб, чтобы избежать столкновения с автобусом медицинской службы.

21 февраля на улице Дзержинского снежная куча стала местом «посадки» для ВАЗ-2106 после его столкновения с Renault Logan.

1 марта на улице Лозицкой, рядом с хлебозаводом № 2, легковушка столкнулась с грузовиком с надписью «Хлеб» на борту и оказалась на сугробе.