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Происшествия

Объявленный в розыск 42-летний житель области найден погибшим

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Завершены поиски 42-летнего жителя села Липовка Лунинского района, объявленного в розыск.

Информация о его пропаже появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 11 февраля. В ориентировке говорилось, что о местонахождении мужчины не было сведений с 24 января.

Вечером в среду, 14 февраля, появилась запись: «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким».

Подробности обнаружения тела не сообщаются.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно, что мужчина был прописан в Пензе, однако в последние несколько месяцев жил в Лунинском районе.

«9 февраля в полицию обратилась его сожительница с заявлением о том, что 24 января он ушел из дома и пропал. Его нашли мертвым в областном центре. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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