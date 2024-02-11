В Пензенской области начали поиск 42-летнего Николая Немецкина

11.02.2024 | 20:49

Волонтеры и родственники разыскивают 42-летнего жителя села Липовка Лунинского района и Пензы Николая Васильевича Немецкина. О местонахождении мужчины нет сведений с 24 января.

Информация о начале розыска появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 11 февраля.

Как указано в ориентировке, рост мужчины 165 сантиметров, он плотного телосложения. У Николая Немецкина светло-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на нем были черная куртка, серый свитер, темные сапоги, серая шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.