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Происшествия

В Пензе при пожаре в здании шиномонтажа пострадал человек

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В понедельник, 12 февраля, на улице 40 лет Октября в Пензе случился пожар в здании шиномонтажной мастерской.

О ЧП сообщили пользователи соцсетей. Они запечатлели на видео пожарные машины, прибывшие по вызову.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сигнал о возгорании спасатели получили в 15:19. На ликвидацию пламени выехали 10 человек на двух спецавтомобилях.

Огонь охватил площадь в 20 кв. метров. Пострадал 37-летний мужчина.

«На месте работают дознаватели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в МЧС.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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