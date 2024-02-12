В Пензе при пожаре в здании шиномонтажа пострадал человек

В понедельник, 12 февраля, на улице 40 лет Октября в Пензе случился пожар в здании шиномонтажной мастерской.
О ЧП сообщили пользователи соцсетей. Они запечатлели на видео пожарные машины, прибывшие по вызову.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сигнал о возгорании спасатели получили в 15:19. На ликвидацию пламени выехали 10 человек на двух спецавтомобилях.
Огонь охватил площадь в 20 кв. метров. Пострадал 37-летний мужчина.
«На месте работают дознаватели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в МЧС.
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