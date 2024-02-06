Сетевое издание|18+|Вторник|6 фев 2024|14:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Рязанской области пензенский КамАЗ въехал в легковую машину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 5 февраля, в Рыбновском районе Рязанской области произошло ДТП с участием пензенского шофера.

В Рязанской области пензенский КамАЗ въехал в легковую машину

По предварительной информации, около 15:20 на 161-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» КаМАЗ столкнулся с автомобилем Skoda Rapid.

В Рязанской области пензенский КамАЗ въехал в легковую машину

Грузовиком управлял 55-летний житель Пензенской области. За рулем легковушки находился 34-летний житель города Рыбное.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Рязанской области, в аварии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки. Им потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится проверка.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Рязанской области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте