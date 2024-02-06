В Рязанской области пензенский КамАЗ въехал в легковую машину

06.02.2024 | 11:18

В понедельник, 5 февраля, в Рыбновском районе Рязанской области произошло ДТП с участием пензенского шофера.

По предварительной информации, около 15:20 на 161-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» КаМАЗ столкнулся с автомобилем Skoda Rapid.

Грузовиком управлял 55-летний житель Пензенской области. За рулем легковушки находился 34-летний житель города Рыбное.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Рязанской области, в аварии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки. Им потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится проверка.