В Рязанской области пензенский КамАЗ въехал в легковую машину

В понедельник, 5 февраля, в Рыбновском районе Рязанской области произошло ДТП с участием пензенского шофера.
По предварительной информации, около 15:20 на 161-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» КаМАЗ столкнулся с автомобилем Skoda Rapid.
Грузовиком управлял 55-летний житель Пензенской области. За рулем легковушки находился 34-летний житель города Рыбное.
Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Рязанской области, в аварии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки. Им потребовалась помощь медиков.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится проверка.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀