34-летнего пензенца Николая Кривченкова ищут почти месяц

Волонтеры и родственники разыскивают 34-летнего жителя Пензы Николая Геннадьевича Кривченкова. Мужчина ушел из дома 8 января и до сих пор не вернулся.
Информация о поисках появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 5 февраля.
Рост пропавшего пензенца 185 сантиметров, он плотного телосложения. У мужчины русые волосы и серые глаза.
В день исчезновения на Николае Кривченкове были синяя куртка с капюшоном, черные спортивные штаны и коричневые кроссовки.
Всех, у кого есть информация о местонахождении пензенца, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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