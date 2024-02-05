34-летнего пензенца Николая Кривченкова ищут почти месяц

05.02.2024 | 17:41

Волонтеры и родственники разыскивают 34-летнего жителя Пензы Николая Геннадьевича Кривченкова. Мужчина ушел из дома 8 января и до сих пор не вернулся.

Информация о поисках появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 5 февраля.

Рост пропавшего пензенца 185 сантиметров, он плотного телосложения. У мужчины русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на Николае Кривченкове были синяя куртка с капюшоном, черные спортивные штаны и коричневые кроссовки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пензенца, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.