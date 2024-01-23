В Пензе пропал 34-летний Илья Андронов

23.01.2024 | 20:32

В Пензе разыскивают 34-летнего Илью Анатольевича Андронова, который ушел из дома 17 января и пропал. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Ориентировку на мужчину во вторник, 23-го числа, распространило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Ильи Анатольевича 182 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные. Особая примета - борода и усы.

В день исчезновения на нем были черные куртка, шапка и кроссовки, синие джинсы.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.