В Пензе пропал 34-летний Илья Андронов

В Пензе разыскивают 34-летнего Илью Анатольевича Андронова, который ушел из дома 17 января и пропал. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Ориентировку на мужчину во вторник, 23-го числа, распространило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост Ильи Анатольевича 182 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные. Особая примета - борода и усы.
В день исчезновения на нем были черные куртка, шапка и кроссовки, синие джинсы.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.
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