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Происшествия

Иностранцы застряли в Пензенской области из-за лопнувшего колеса

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В Бессоновском районе инспекторы ДПС выручили граждан Узбекистана, застрявших на трассе в автомобиле Mercedes.

21 января правоохранители патрулировали 665-й километр М-5 и заметили машину, которая стояла на обочине с включенной аварийкой.

Иностранцы застряли в Пензенской области из-за лопнувшего колеса

«Сотрудники ДПС поспешили к автомобилю. В нем находилось трое мужчин. Они рассказали полицейским, что направляются из города Москвы домой, в Республику Узбекистан. Внезапно в пути следования одно из колес автомобиля лопнуло. Поставить запасное колесо самостоятельно мужчины не смогли, поскольку у них не было необходимых инструментов», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Иностранцы застряли в Пензенской области из-за лопнувшего колеса

Инспекторы дали водителю нужный набор инструментов и помогли устранить неисправность. Иностранцы поблагодарили правоохранителей и продолжили путь.

«Уважаемые участники дорожного движения! В случае возникновения ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств или другими происшествиями, вы можете круглосуточно обратиться за помощью в дежурную часть управления Госавтоинспекции по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102. Вам обязательно помогут!» - напомнили водителям в отделении пропаганды.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по области
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