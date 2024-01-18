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Происшествия

В Пензе тракторист завалил снегом задымившуюся машину

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Коммунальная техника доказала, что может пригодиться не только во время уборки снега, но и при ликвидации возгорания.

В четверг, 18 января, у дома № 112Б на улице Ладожской в Арбекове задымился автомобиль. О ЧП сообщил очевидец случившегося. «Время 16:30», - уточнил он.

На выложенных в Сеть кадрах видно, что дым идет из-под капота машины, припаркованной на площадке у торца здания.

На помощь пришел тракторист, проявивший смекалку: он стал сгребать отвалом снег и выгружать его на переднюю часть легкового авто.

Рядом с машиной стоит женщина, встревоженно беседующая с кем-то по телефону. Параллельно коммунальщик продолжает выполнять свою работу.

Так снег, в последние дни принесший немало хлопот всем другим горожанам, для кого-то оказался средством спасения.

В Пензе тракторист завалил снегом задымившуюся машину

Позже на место приехали пожарные, но чтобы добраться до машины, им пришлось сначала ее откопать. Они вызволили авто из снежного плена с помощью троса и после проведения всех необходимых мероприятий передали владельцу.

В Пензе тракторист завалил снегом задымившуюся машину

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал о возгорании Opel Corsa поступил в 15:51. Вспыхнул моторный отсек на площади 1 кв. м. На тушение выезжали 6 человек, привлекалась 1 единица техники. Никто из людей не пострадал.

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Источник — фото и видео группы «Сова Пенза авто»
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