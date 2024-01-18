Стали известны подробности пожара на Бугровке

В результате пожара на ул. Маресьева в Пензе, который случился вечером в четверг, 18 января, никто не пострадал. Об этом PenzaInform.ru сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Сигнал о ЧП поступил спасателям в 17:40 - практически в это же время фотографии и видео возгорания появились в соцсетях. Люди указали, что пламя охватило дом № 108.
На тушение выезжали 25 пожарных на 4 спецмашинах.
«От дома уже почти ничего не осталось, пожарные работают профессионально, но дом слишком быстро горел», «Ребята были реально молодцы, быстро работали, как будто появлялись из ниоткуда. Но дом очень быстро горел», - описали очевидцы.
В ГУ МЧС уточнили, что огонь уничтожил кровлю на площади 100 кв. м и частично дом внутри - на площади 60 кв. м. «Причина устанавливается», - добавили в ведомстве.
Фото Denis Sobashnikov.
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