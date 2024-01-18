«Фонтан» на Ново-Тамбовской попытались превратить в ручей

18.01.2024 | 09:45

Вечером в среду, 17 января, на улице Ново-Тамбовской, рядом с домом № 22, неожиданно забил фонтан. Высота струи холодной воды достигала нескольких метров. Видео с места ЧП появились в социальных сетях.

На одном из них, снятом идущим по улице мужчиной, запечатлены люди, которые пытаются остановить струю воды, бросая в место порыва мешки. Их усилия тщетны.

«Наверное, трубу перекрывать надо», - предположил автор кадров, поравнявшись с одним из специалистов. «Если бы она перекрывалась…» - ответил тот.

По словам рабочего, мешки бросали в импровизированный фонтан для того, чтобы укротить струю воды и превратить ее в ручей.

ЧП сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в ресурсоснабжающей организации. Там уточнили, что порыв случился на сетях диаметром 500 мм.

«Сегодня в работе», - сообщили в организации.