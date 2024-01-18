«Фонтан» на Ново-Тамбовской попытались превратить в ручей

Вечером в среду, 17 января, на улице Ново-Тамбовской, рядом с домом № 22, неожиданно забил фонтан. Высота струи холодной воды достигала нескольких метров. Видео с места ЧП появились в социальных сетях.
На одном из них, снятом идущим по улице мужчиной, запечатлены люди, которые пытаются остановить струю воды, бросая в место порыва мешки. Их усилия тщетны.
«Наверное, трубу перекрывать надо», - предположил автор кадров, поравнявшись с одним из специалистов. «Если бы она перекрывалась…» - ответил тот.
По словам рабочего, мешки бросали в импровизированный фонтан для того, чтобы укротить струю воды и превратить ее в ручей.
ЧП сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в ресурсоснабжающей организации. Там уточнили, что порыв случился на сетях диаметром 500 мм.
«Сегодня в работе», - сообщили в организации.
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