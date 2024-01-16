В Пензе ищут водителя, сбившего пешехода на улице Окружной

16.01.2024 | 09:17

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Окружной в прошлую среду, 10 января.

По предварительным данным, в 13:55 напротив дома № 300, вблизи СЗК «Дизель-Арена», водитель Kia сбил мужчину 1961 года рождения.

Пешеход получил травмы, но интересоваться его состоянием автомобилист не стал, скрывшись с места аварии.

Очевидцев произошедшего убедительно просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

В октябре 2023-го на улице Окружной другой водитель Kia не пожелал пропускать человека на переходе и мгновенно поплатился за это.

Пешеход заметил нарушителя и замедлил шаг, чтобы не попасть под колеса, но автолюбителю все равно пришлось остановиться: на обочине недалеко от зебры дежурил экипаж ДПС.