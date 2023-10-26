На Окружной водитель не притормозил у перехода и поплатился

26.10.2023 | 09:52

В Пензе водителю пришлось мгновенно ответить за нарушение правил дорожного движения на улице Окружной.

Соответствующее видео было сделано в среду, 25 октября, в 12:19, поблизости от пересечения Окружной и Волгоградской. Им поделился участник группы автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах владелец регистратора двигается по Окружной в сторону магазина «Моя родня». Впереди нерегулируемый переход, автомобилисты притормаживают, чтобы пропустить пешехода, однако водитель Kia в крайней левой полосе движения скорость не сбавляет.

Пешеход заметил нарушителя и замедлил шаг, чтобы пропустить его и не попасть под колеса, а водитель, резко перестроившись в крайнюю правую полосу, вдруг останавливается.

Вскоре причина этого выясняется: на обочине недалеко от перехода дежурит экипаж ДПС. Правоохранители остановили нарушителя, чтобы побеседовать с ним.

«Мгновенная карма», - прокомментировал запись автор.

Видео vk.com/sova_penza.