В Пензе водитель легковушки загнал маршрутку в сугроб

13.01.2024 | 14:32

В пятницу, 12 января, в Пензе водитель легкового автомобиля создал аварийную ситуацию, в которой могли пострадать пассажиры общественного транспорта.

Видео с места событий размещено в Сети. На кадрах видно, что по улице Лермонтова по направлению к Западной Поляне движется легковой автомобиль. Подъезжая к педагогическому институту, он едва не сталкивается с едущей впереди машиной.

Водитель резко выруливает на встречную полосу и едва не сталкивается маршруткой № 5. Чтобы избежать аварии, шофер микроавтобуса берет вправо и въезжает в сугроб, поднимая столб снежной пыли.

Легковушка ненадолго останавливается рядом с ним, а затем спокойно трогается с места, занимает свою полосу и продолжает путь.

Подписчиков возмутили маневры на «паркетнике».

«В телефон надо меньше смотреть», «Одно из самых важных правил - соблюдай дистанцию!» - написали они.

Многие сурово осудили поступок, предположив, что аварийная ситуация может повториться в более жестком варианте.

«Вот так же и на трассе. Только уже не в сугроб, а на тот свет отправит людей и себя. Как так можно безответственно относиться к жизни?», «В срочном порядке сдать права обратно в ГАИ и ходить пешком, желательно подальше от людей, опасен для общества», - вынесли они свой вердикт.

Ряд комментаторов поблагодарили водителя маршрутки.

«У маршрутчика отличная реакция», «Дай бог больше таких профессиональных водителей на городских маршрутах», - высказали они свое мнение.