В Наровчате осудили мать двух ошпаренных супом малышей

10.01.2024 | 17:27

В Наровчате осудили местную жительницу, жестоко обращавшуюся с малышами.

Мать восьмерых детей не следила за ними, не заботилась об их воспитании, физическом, психическом и нравственном развитии, не убиралась в доме.

Из-за отсутствия контроля 21 мая 2023 года случилось ЧП: 4-летний ребенок открыл дверцу газовой духовки и залез на нее, плита наклонилась и на малыша опрокинулась большая кастрюля с горячим супом.

Ошпарило не только его, но и находившегося рядом на полу 3-летнего ребенка.

«Родители, обработав места ожогов у детей пенкой от ожогов, скорую помощь вызывать не стали и сами в больницу не поехали. И только вечером следующего дня, когда одному из детей стало значительно хуже и у него начались судороги, они вызвали скорую помощь. Дети были срочно госпитализированы в областную больницу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Эксперты связали тяжесть состояния здоровья пациентов именно с несвоевременным обращением к медикам.

В отношении матери возбудили уголовное дело. За ненадлежащее исполнение обязанностей вкупе с жестоким обращением женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Однако на решение поступила апелляция из прокуратуры.

«Основанием для подачи представления послужило то, что при вынесении приговора мировым судьей не было учтено смягчающее обстоятельство - наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Суд пришел к выводу, что представление об изменении приговора подлежит удовлетворению», - добавили в пресс-службе.

В итоге размер штрафа снизили до 10 000 рублей.