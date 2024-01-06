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Происшествия

Попавших в ДТП пензенских депутатов отпустили домой

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Жизнь попавших в автоаварию руководителей Пензенского областного отделения КПРФ Дмитрия Филяева и Александра Смирнова вне опасности.

Об этом сообщил их коллега, депутат собрания представителей Бессоновского района Сергей Падалкин в своем телеграм-канале.

Попавших в ДТП пензенских депутатов отпустили домой

Ранее он рассказал, что заместитель председателя регионального Законодательного собрания Дмитрий Филяев и депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов ехали на ВАЗ-2114. ДТП случилось на улице Ново-Тамбовской. Пассажиров доставили в больницу.

Попавших в ДТП пензенских депутатов отпустили домой

«Они ехали на небольшой скорости, машину занесло, после чего они слетели с дороги, врезались в дерево и перевернулись. В настоящий момент автомобиль с места аварии эвакуировали», - добавил он.

По словам Сергея Падалкина, медики после осмотра и ряда процедур отпустили депутатов

домой. «Травмы есть, но в целом состояние удовлетворительное», - добавил он.

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Источник — фото Сергея Падалкина
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