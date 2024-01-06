Попавших в ДТП пензенских депутатов отпустили домой

Жизнь попавших в автоаварию руководителей Пензенского областного отделения КПРФ Дмитрия Филяева и Александра Смирнова вне опасности.
Об этом сообщил их коллега, депутат собрания представителей Бессоновского района Сергей Падалкин в своем телеграм-канале.
Ранее он рассказал, что заместитель председателя регионального Законодательного собрания Дмитрий Филяев и депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов ехали на ВАЗ-2114. ДТП случилось на улице Ново-Тамбовской. Пассажиров доставили в больницу.
«Они ехали на небольшой скорости, машину занесло, после чего они слетели с дороги, врезались в дерево и перевернулись. В настоящий момент автомобиль с места аварии эвакуировали», - добавил он.
По словам Сергея Падалкина, медики после осмотра и ряда процедур отпустили депутатов
домой. «Травмы есть, но в целом состояние удовлетворительное», - добавил он.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀