Попавших в ДТП пензенских депутатов отпустили домой

06.01.2024 | 17:26

Жизнь попавших в автоаварию руководителей Пензенского областного отделения КПРФ Дмитрия Филяева и Александра Смирнова вне опасности.

Об этом сообщил их коллега, депутат собрания представителей Бессоновского района Сергей Падалкин в своем телеграм-канале.

Ранее он рассказал, что заместитель председателя регионального Законодательного собрания Дмитрий Филяев и депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов ехали на ВАЗ-2114. ДТП случилось на улице Ново-Тамбовской. Пассажиров доставили в больницу.

«Они ехали на небольшой скорости, машину занесло, после чего они слетели с дороги, врезались в дерево и перевернулись. В настоящий момент автомобиль с места аварии эвакуировали», - добавил он.

По словам Сергея Падалкина, медики после осмотра и ряда процедур отпустили депутатов

домой. «Травмы есть, но в целом состояние удовлетворительное», - добавил он.