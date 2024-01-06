На проспекте Строителей молодой водитель «Волги» сбил девушку

06.01.2024 | 10:33

В ночь на субботу, 6 января, в Пензе случилось ДТП с участием пешехода.

Фото с места событий появилось в Сети. Автор указал, что на проспекте Строителей под колеса машины попала девушка.

На снимках виден автомобиль, на котором совершен наезд, - «Волга». Пострадавшей пытаются оказать помощь.

В Госавтоинспекции рассказали подробности инцидента.

По предварительной информации, в 0:05 напротив дома № 45а на проспекте Строителей автомобиль ГАЗ-3110 под управлением 20-летнего водителя сбил 19-летнюю девушку.

Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.