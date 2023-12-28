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Происшествия

В жестком ДТП в Мокшанском районе погиб человек

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В четверг, 28 декабря, в Мокшанском районе произошло жесткое ДТП с двумя иномарками.

В жестком ДТП в Мокшанском районе погиб человек

По предварительным данным, в 6:50 на 605-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись Toyota Land Cruiser с 57-летним водителем и Chevrolet Lacetti с 52-летним мужчиной за рулем.

В жестком ДТП в Мокшанском районе погиб человек

Последний скончался на месте от полученных травм.

Что стало причиной смертельной аварии, предстоит выяснить полицейским.

В жестком ДТП в Мокшанском районе погиб человек

«По данному факту проводится проверка», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

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Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
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