В жестком ДТП в Мокшанском районе погиб человек

В четверг, 28 декабря, в Мокшанском районе произошло жесткое ДТП с двумя иномарками.
По предварительным данным, в 6:50 на 605-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись Toyota Land Cruiser с 57-летним водителем и Chevrolet Lacetti с 52-летним мужчиной за рулем.
Последний скончался на месте от полученных травм.
Что стало причиной смертельной аварии, предстоит выяснить полицейским.
«По данному факту проводится проверка», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.
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