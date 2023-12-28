В жестком ДТП в Мокшанском районе погиб человек

28.12.2023 | 10:41

В четверг, 28 декабря, в Мокшанском районе произошло жесткое ДТП с двумя иномарками.

По предварительным данным, в 6:50 на 605-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись Toyota Land Cruiser с 57-летним водителем и Chevrolet Lacetti с 52-летним мужчиной за рулем.

Последний скончался на месте от полученных травм.

Что стало причиной смертельной аварии, предстоит выяснить полицейским.

«По данному факту проводится проверка», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.