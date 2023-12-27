Пензенец в поисках спасения разломал дверь медицинского центра

В Пензе задержали мужчину, который проник в медицинский диагностический центр в Первомайском районе. Инцидент произошел во вторник, 26 декабря.
Около 0:43 росгвардейцам поступил вызов с охраняемого объекта. Стражи правопорядка отправились на место. Там их встретил охранник учреждения.
Он пояснил, что обходил вверенную ему территорию и обнаружил сломанную дверь.
Сотрудники Росгвардии начали выяснять, что произошло, и установили: в диагностический центр вломился 25-летний гражданин.
Молодой мужчина был нетрезв. Он признался, что повредил дверь, так как замерз и решил погреться внутри.
«Нарушитель общественного порядка был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀