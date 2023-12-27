Пензенец в поисках спасения разломал дверь медицинского центра

27.12.2023 | 10:13

В Пензе задержали мужчину, который проник в медицинский диагностический центр в Первомайском районе. Инцидент произошел во вторник, 26 декабря.

Около 0:43 росгвардейцам поступил вызов с охраняемого объекта. Стражи правопорядка отправились на место. Там их встретил охранник учреждения.

Он пояснил, что обходил вверенную ему территорию и обнаружил сломанную дверь.

Сотрудники Росгвардии начали выяснять, что произошло, и установили: в диагностический центр вломился 25-летний гражданин.

Молодой мужчина был нетрезв. Он признался, что повредил дверь, так как замерз и решил погреться внутри.

«Нарушитель общественного порядка был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.