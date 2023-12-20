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В Пензе устанавливают обстоятельства гибели заболевшего подростка

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В региональном СУ СК РФ прокомментировали сетевому изданию «ПензаИнформ» гибель 16-летнего подростка.

Юноша - из Колышлейского района, учился на первом курсе одного из колледжей в областном центре.

Ранее сообщалось, что подросток заболел, находился дома. 19 декабря ему вызвали скорую для отправки в пензенский центр спецвидов медпомощи, но по пути он умер в автомобиле.

«Следователями следственного отдела по Первомайскому району Пензы устанавливаются обстоятельства смерти подростка», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

По информации сетевого издания, причиной смерти юноши стала инфекция, не пневмония.

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