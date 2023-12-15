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Происшествия

Пропавшую жительницу села Кижеватово нашли мертвой

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В пятницу, 15 декабря, стало известно, что прекращены поиски 85-летней жительницы села Кижеватово Бессоновского района.

Женщина пропала 12 декабря, с тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным.

14-го числа нашли тело. Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», путь сельчанки закончился недалеко от дома, вблизи огородов.

В областном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти человека.

«При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшей не обнаружено. По факту случившегося проводится проверка», - уточнила старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

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