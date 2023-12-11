В Сосновоборском районе в ДТП пострадали 7 человек

11.12.2023 | 12:42

В Сосновоборском районе в аварию попали легковой автомобиль «Лада-Калина» и фургон «Газель». Семь человек получили травмы, в их числе дети.

По предварительным данным, ДТП случилось около 19:40 субботы, 9 декабря, на 22-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка.

За рулем «Калины» был 34-летний мужчина, «Газелью» управлял 44-летний водитель. От удара легковой автомобиль вылетел в кювет.

Водитель «Калины» и пять его пассажиров: 45-летний мужчина, 44-летняя женщина и девочки 2009, 2013 и 2014 года рождения - получили травмы. Медики госпитализировали их.

Водитель «Газели» тоже пострадал. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

По факту случившегося проводят проверку, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.