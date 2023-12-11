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Происшествия

Момент смертельного ДТП в Каменском районе попал на видео

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Появились кадры, запечатлевшие момент ДТП в Каменском районе, в котором погибли три человека. Авария произошла около 14:00 понедельника, 11 декабря, на 22-м километре дороги Каменка - Междуречье - Крыловка.

Там столкнулись ВАЗ-2110 с 44-летним мужчиной за рулем и Renault Duster - с 36-летним.

На видео, которое опубликовали в соцсети «ВКонтакте», - трасса, по которой едет владелец регистратора. Впереди него - Renault Duster. Водитель иномарки решил обогнать грузовик и для этого выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «десяткой».

От удара обе машины развернуло поперек трассы, они остановились.

Ранее в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что на месте ДТП от полученных травм скончались водитель и две пассажирки ВАЗа: женщины 1958 и 1982 года рождения.

Пострадал и автомобилист, управлявший Renault, а также 7-летняя девочка, находившаяся в салоне. Их доставили в больницу.

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Источник — «Сова Пенза авто»
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