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Происшествия

Очевидцы запечатлели объятую огнем «Ладу» в Мокшанском районе

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Вечером в субботу, 9 декабря, на трассе М-5 в Мокшанском районе загорелся легковой автомобиль. ЧП сняли на видео.

Кадры появились в социальной сети «ВКонтакте». На них - машина, целиком охваченная пламенем.

«После Плесса в сторону Москвы. Перекрыты обе полосы», - прокомментировал очевидец.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании спасатели получили в 20:27.

На 579-м километре трассы загорелся автомобиль «Лада». Огонь полностью уничтожил его.

На ликвидацию пламени привлекли трех спасателей, прибывших на спецмашине. В ЧП никто не пострадал и не погиб.

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Источник — видео Сова Пенза авто
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