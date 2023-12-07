Сетевое издание|18+|Четверг|7 дек 2023|17:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Иссинском районе опрокинулся КамАЗ, водитель погиб

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Иссинском районе в ДТП погиб водитель грузового транспорта. Авария случилась утром среды, 6 декабря.

По предварительным данным, около 10:30 на 344-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов 48-летний шофер КамАЗа не справился с управлением, грузовик слетел с дороги в кювет и опрокинулся.

«В результате происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Вечером 6 декабря на той же трассе опрокинулся еще один грузовик. ДТП случилось на 433-м километре дороги, на повороте в село Ардым Пензенского района.

В Иссинском районе опрокинулся КамАЗ, водитель погиб

В аварию попал водитель автоцистерны. На помощь ему пришли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. До приезда медиков они достали его из кабины и оказали первую помощь.

В Иссинском районе опрокинулся КамАЗ, водитель погиб

Также спасатели отключили аккумулятор автоцистерны.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 и 3 ГБУ «ППСЦ»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте