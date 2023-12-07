В Иссинском районе опрокинулся КамАЗ, водитель погиб

07.12.2023 | 17:29

В Иссинском районе в ДТП погиб водитель грузового транспорта. Авария случилась утром среды, 6 декабря.

По предварительным данным, около 10:30 на 344-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов 48-летний шофер КамАЗа не справился с управлением, грузовик слетел с дороги в кювет и опрокинулся.

«В результате происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Вечером 6 декабря на той же трассе опрокинулся еще один грузовик. ДТП случилось на 433-м километре дороги, на повороте в село Ардым Пензенского района.

В аварию попал водитель автоцистерны. На помощь ему пришли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. До приезда медиков они достали его из кабины и оказали первую помощь.

Также спасатели отключили аккумулятор автоцистерны.