В Лопатинском районе случилось смертельное ДТП

05.12.2023 | 13:35

Во вторник, 5 декабря, в Лопатинском районе Пензенской области случилось смертельное ДТП.

В 9:50 на 7-м километре дороги Лопатино - Дубровское столкнулись Opel Astra и Lada Vesta. Водитель иномарки, 66-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте.

50-летний водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля Lada Vesta были госпитализированы.

«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В 7:20 у дома № 3 на улице Металлистов в Пензе столкнулись КамАЗ с 51-летним шофером и Datsun on-DO, которым управлял 44-летний водитель. 48-летняя пассажирка иномарки доставлена с места ДТП в больницу.