В Пензе при столкновении самосвала и иномарки пострадала женщина

05.12.2023 | 10:09

Утром во вторник, 5 декабря, в Пензе произошло ДТП с участием большегрузной техники.

Фото с места аварии, случившейся в районе Южной Поляны, появились в Сети. На них видно, что столкнулись легковой автомобиль и самосвал КамАЗ.

На кадрах также запечатлены спасатели и карета скорой помощи.

Подробности происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 7:20 у дома № 3 на улице Металлистов столкнулись КамАЗ с 51-летним шофером и Datsun on-DO, которым управлял 44-летний водитель.

48-летняя пассажирка иномарки доставлена с места ДТП в больницу.