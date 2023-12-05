В Пензе при столкновении самосвала и иномарки пострадала женщина

Утром во вторник, 5 декабря, в Пензе произошло ДТП с участием большегрузной техники.
Фото с места аварии, случившейся в районе Южной Поляны, появились в Сети. На них видно, что столкнулись легковой автомобиль и самосвал КамАЗ.
На кадрах также запечатлены спасатели и карета скорой помощи.
Подробности происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По предварительным данным, в 7:20 у дома № 3 на улице Металлистов столкнулись КамАЗ с 51-летним шофером и Datsun on-DO, которым управлял 44-летний водитель.
48-летняя пассажирка иномарки доставлена с места ДТП в больницу.
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