Заблудившуюся 61-летнюю пензячку нашли на улице Луначарского

28.11.2023 | 09:13

В Пензе 61-летняя местная жительница отправилась на прогулку и не смогла вернуться домой. Женщине помогли сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября.

Около 22:00 к росгвардейцам на улице Луначарского подошла женщина. Она попросила правоохранителей помочь найти ее дом.

Горожанка объяснила, что вечером вышла на прогулку и заблудилась, поскольку страдает частичной потерей памяти.

Сотрудники Росгвардии смогли установить личность пензячки и связались с ее родственниками, вскоре женщину передали ее близким, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.