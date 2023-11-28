Заблудившуюся 61-летнюю пензячку нашли на улице Луначарского

В Пензе 61-летняя местная жительница отправилась на прогулку и не смогла вернуться домой. Женщине помогли сотрудники Росгвардии.
Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября.
Около 22:00 к росгвардейцам на улице Луначарского подошла женщина. Она попросила правоохранителей помочь найти ее дом.
Горожанка объяснила, что вечером вышла на прогулку и заблудилась, поскольку страдает частичной потерей памяти.
Сотрудники Росгвардии смогли установить личность пензячки и связались с ее родственниками, вскоре женщину передали ее близким, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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