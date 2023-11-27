В Пензе мужчину спасли из горящей бани

27.11.2023 | 15:27

В Пензе при пожаре на улице Демьяна Бедного спасли мужчину. ЧП случилось в понедельник, 27 ноября. Вызов спасателям поступил в 12:52.

На ликвидацию огня отправились 9 человек на трех спецмашинах.

Когда они прибыли на место, то увидели, что пламя охватило баню и угрожает жилому дому. Площадь пожара составила 25 кв. м.

Распространения огня удалось не допустить. Оперативные и слаженные действия команды позволили спасти человеческую жизнь.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало видео с места пожара. На кадрах спасатели ликвидируют возгорание, проливая водой строение, стены которого обуглились.

Причину и обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам.