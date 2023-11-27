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Происшествия

В Пензе мужчину спасли из горящей бани

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В Пензе при пожаре на улице Демьяна Бедного спасли мужчину. ЧП случилось в понедельник, 27 ноября. Вызов спасателям поступил в 12:52.

На ликвидацию огня отправились 9 человек на трех спецмашинах.

Когда они прибыли на место, то увидели, что пламя охватило баню и угрожает жилому дому. Площадь пожара составила 25 кв. м.

Распространения огня удалось не допустить. Оперативные и слаженные действия команды позволили спасти человеческую жизнь.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало видео с места пожара. На кадрах спасатели ликвидируют возгорание, проливая водой строение, стены которого обуглились.

Причину и обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам.

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Источник — видео ГУ МЧС России по региону
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