В Пензе мужчину спасли из горящей бани

В Пензе при пожаре на улице Демьяна Бедного спасли мужчину. ЧП случилось в понедельник, 27 ноября. Вызов спасателям поступил в 12:52.
На ликвидацию огня отправились 9 человек на трех спецмашинах.
Когда они прибыли на место, то увидели, что пламя охватило баню и угрожает жилому дому. Площадь пожара составила 25 кв. м.
Распространения огня удалось не допустить. Оперативные и слаженные действия команды позволили спасти человеческую жизнь.
Региональное ГУ МЧС России опубликовало видео с места пожара. На кадрах спасатели ликвидируют возгорание, проливая водой строение, стены которого обуглились.
Причину и обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам.
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