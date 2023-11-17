В Каменке в ДТП пострадала женщина-водитель

17.11.2023 | 13:06

В пятницу, 17 ноября, в Каменке случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. Около дома на Свердлова, 10, дорогу не поделили Tank и Haval.

Фото последствий аварии опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

У обеих легковушек разбита передняя часть. После удара водитель Haval въехал в дерево. На месте работали спасатели.

Подробности сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, авария случилась около 11:00. За рулем Haval была 35-летняя женщина, Tank управлял 37-летний мужчина.

Травмы в аварии получила автолюбительница. Ее доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводят проверку.