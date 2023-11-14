Смертельным ДТП под Студенцом заинтересовалась прокуратура

14.11.2023 | 12:00

Прокуратура Пензенского района взяла на контроль проверку по факту смертельного ДТП на трассе Тамбов - Пенза под Студенцом, которое случилось вечером в понедельник, 13 ноября.

Предварительно установлено, что в 18:20 на 231-м километре дороги столкнулись «Лада-Гранта», которой управлял 34-летний водитель, и фургон «Газель» с 48-летним мужчиной за рулем.

В аварии погибли два пассажира легковой машины: 21-летняя девушка и 22-летний молодой человек. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудникам надзорного ведомства предстоит оценить соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также требований к содержанию автодорог.

При наличии оснований после проверки примут меры прокурорского реагирования.

Известно, что 8 ноября на том же участке дороги Тамбов - Пенза в результате ДТП погиб пассажир такси марки «Лада-Гранта». В той аварии, помимо водителя «Гранты», участвовали автомобилисты за рулем фуры и Geely.