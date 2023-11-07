На улице Гагарина в Пензе 39 пожарных тушили склады

Вечером во вторник, 7 ноября, на улице Гагарина в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по региону в 18:55.
Загорелось складское помещение. На место оперативно выехали спасатели - привлекалось 39 человек личного состава и 8 спецмашин.
«Им удалось не допустить распространения огня на всю площадь помещения. Благодаря их грамотным действиям пожар ликвидирован на площади 150 кв. м», - сообщили в пресс-службе управления.
Никто из людей не пострадал.
«Причина пожара устанавливается», - добавили в МЧС.
Источник фото - ГУ МЧС России по Пензенской области.
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