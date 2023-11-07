На улице Гагарина в Пензе 39 пожарных тушили склады

07.11.2023 | 20:16

Вечером во вторник, 7 ноября, на улице Гагарина в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по региону в 18:55.

Загорелось складское помещение. На место оперативно выехали спасатели - привлекалось 39 человек личного состава и 8 спецмашин.

«Им удалось не допустить распространения огня на всю площадь помещения. Благодаря их грамотным действиям пожар ликвидирован на площади 150 кв. м», - сообщили в пресс-службе управления.

Никто из людей не пострадал.

«Причина пожара устанавливается», - добавили в МЧС.

Источник фото - ГУ МЧС России по Пензенской области.