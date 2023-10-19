В Сердобске машина с молодыми людьми улетела в кювет

19.10.2023 | 12:18

Ночью в четверг, 19 октября, в Сердобске ВАЗ-2115 с компанией молодых людей улетел в кювет. Троих человек госпитализировали.

По предварительным данным, авария случилась в 2:30 на 3-м километре автодороги Сердобск - Новая Студеновка.

За рулем находился 18-летний водитель. Он потерял управление, машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате две пассажирки 18 и 17 лет, а также 17-летний юноша получили травмы, им потребовалась госпитализация.

«При оформлении материалов сотрудниками полиции было установлено, что водитель управлял автомобилем с признаками опьянения», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Также у молодого человека не было прав. Он отказался проходить медосвидетельствование, за что на него составили протокол.

По данному факту проводится проверка.