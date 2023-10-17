Пензенец разбил дверь в баре из-за обиды на знакомых

17.10.2023 | 10:51

Отдых в баре на улице Ленина закончился для 22-летнего пензенца задержанием. Он обиделся на своих знакомых и разбил входную дверь.

В ночь на вторник, 17 октября, молодой человек проводил досуг в дружеской компании, пока не поссорился с приятелями из-за сделанного ему замечания.

Обидевшись, он решил уйти, но по пути не сдержался и ударил по входной двери. Стеклопакет разбился. Возмещать ущерб горожанин отказался.

Сотрудники бара нажали тревожную кнопку. Приехал наряд Росгвардии и задержал посетителя.

Аналогичные случаи в Пензе происходили уже не один раз. В сентябре 32-летний мужчина устроил в сауне дебош, не желая уходить. Тогда тоже пострадала дверь.

Ранее 35-летний мужчина подобным образом наказал бар, который решил закрыться.

«Большинство общественных мест в городе оборудованы системами видеонаблюдения. Не совершайте необдуманных поступков», - обратились к пензенцам в пресс-службе регионального управления Росгвардии.