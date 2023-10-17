Пензенец разбил дверь в баре из-за обиды на знакомых

Отдых в баре на улице Ленина закончился для 22-летнего пензенца задержанием. Он обиделся на своих знакомых и разбил входную дверь.
В ночь на вторник, 17 октября, молодой человек проводил досуг в дружеской компании, пока не поссорился с приятелями из-за сделанного ему замечания.
Обидевшись, он решил уйти, но по пути не сдержался и ударил по входной двери. Стеклопакет разбился. Возмещать ущерб горожанин отказался.
Сотрудники бара нажали тревожную кнопку. Приехал наряд Росгвардии и задержал посетителя.
Аналогичные случаи в Пензе происходили уже не один раз. В сентябре 32-летний мужчина устроил в сауне дебош, не желая уходить. Тогда тоже пострадала дверь.
Ранее 35-летний мужчина подобным образом наказал бар, который решил закрыться.
«Большинство общественных мест в городе оборудованы системами видеонаблюдения. Не совершайте необдуманных поступков», - обратились к пензенцам в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀