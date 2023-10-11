В Бессоновском районе пропал дезориентированный пенсионер

11.10.2023 | 14:36

Волонтеры и родственники разыскивают 78-летнего жителя села Мастиновка Бессоновского района Алексея Парфировича Моргунова.

Во вторник, 10 октября, пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Информация о пропавшем появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» 11-го числа.

Рост сельчанина - 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него темно-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения на пожилом мужчине были темно-синяя фуфайка, синяя клетчатая рубашка, темно-синие спортивные штаны.

Волонтеры отметили, что Алексей Моргунов дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.