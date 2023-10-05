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Происшествия

Неоплаченный счет в пензенском баре привел к вызову Росгвардии

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48-летнему пензенцу не удалось бесплатно отдохнуть в баре на улице Карпинского. Он сделал заказ на 2 646 рублей, но очень не хотел расставаться с деньгами. В дело пришлось вмешаться росгвардейцам.

Это случилось в ночь на четверг, 5 октября. Мужчина проводил время в заведении, пока не получил чек. Тогда он решил уйти, ничего не оплачивая, но сотрудники бара это заметили. На просьбы поступить по совести гость реагировал агрессивно.

Работники были вынуждены нажать на тревожную кнопку. Росгвардейцы приехали и задержали пензенца.

«Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ранее в Пензе 32-летний местный житель устроил пьяный дебош в сауне на улице Суворова. Когда оплаченное время кончилось, он не хотел выходить и со злости вышиб из двери стекло.

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Источник — фото пресс-службы регионального управления Росгвардии
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