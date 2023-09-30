В Кузнецке загорелся деревянный дом на улице Стекловской

30.09.2023 | 15:36

В субботу, 30 сентября, в Кузнецке на улице Стекловской загорелся деревянный дом. Вызов спасатели получили в 13:19.

На ликвидацию пламени отправились 9 человек на двух спецмашинах. Огонь охватил кровлю дома и уничтожил ее.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области отметили, что строение было нежилым.

В кузнецкой группе соцсети «ВКонтакте» появились кадры с места происшествия. В объектив камеры попало пламя, бушующее в доме и столб дыма.

В ЧП никто не погиб и не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.