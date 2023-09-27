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Происшествия

В Пензенской области ищут пропавшего жителя Заречного

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Волонтеры и родственники ищут 37-летнего Каширина Андрея Николаевича из Заречного. Его местонахождение неизвестно с 15 сентября.

Ориентировка на мужчину появилась в telegram-канале пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 27-го числа.

Рост пропавшего - 167 см, телосложение худощавое, волосы короткие русые, глаза серо-зеленые. На руке есть татуировка.

Мужчина был одет в синие куртку и джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо, способное помочь найти Андрея Каширина, просят предоставить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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Источник — фото t.me/LizaAlert58
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