В Пензе ищут пропавшего 26-летнего Сергея Афанасьева

27.09.2023 | 17:42

В Пензе пропал 26-летний Сергей Александрович Афанасьев. Его местонахождение неизвестно с 21 сентября.

Ориентировка на мужчину появилась в telegram-канале пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 27-го числа.

Рост пропавшего - 178 см, телосложение худощавое, волосы рыжие, глаза серо-зеленые.

В день исчезновения на нем были серая кофта, голубые джинсы, светлые кроссовки, зеленая панама. С собой мужчина взял черный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо, способное помочь найти Сергея Афанасьева, просят предоставить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.