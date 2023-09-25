В Пачелмском районе при пожаре погиб 56-летний мужчина

25.09.2023 | 15:34

В ночь на понедельник, 25 сентября, в Пачелмском районе случился смертельный пожар.

На улице Запрудной в селе Белынь загорелся дом. Когда огонь потушили, в одной из комнат нашли тело 56-летнего мужчины.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и причины произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - добавила Татьяна Махницкая.