В Каменском районе подросток-водитель попал в больницу после ДТП

21.09.2023 | 11:57

В Пензенской области в ДТП попал очередной подросток-водитель. На этот раз авария случилась в селе Кевдо-Мельситово Каменского района.

Предварительно установлено, что в среду, 20 сентября, в 17:00 около дома № 40 на улице Ленина 15-летний юноша на мопеде «Альфа» столкнулся с автомобилем ГАЗ-2757, за рулем которого находился 39-летний шофер.

Подросток получил травмы, с которыми ему потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

17 сентября в селе Грабово Бессоновского района 15-летний подросток на мотоцикле «Иж Юпитер-5» не справился с управлением и попал в аварию. Транспортное средство опрокинулось на проезжей части, после чего слетело с дороги в кювет. Юноша оказался в больнице.