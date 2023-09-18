В Бессоновском районе подросток опрокинулся на мотоцикле

18.09.2023 | 11:03

В воскресенье, 17 сентября, в селе Грабово Бессоновского района случилось ДТП с участием водителя-подростка.

По предварительным данным, в 17:40 на полевой дороге, на расстоянии 2,7 км от дома № 72 на улице Засурской, 15-летний юноша на мотоцикле «Иж Юпитер-5» не справился с управлением и попал в аварию.

Двухколесное транспортное средство опрокинулось на проезжей части, после чего слетело с дороги в кювет.

Подросток получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.