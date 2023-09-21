На улице Окружной водитель спецмашины врезался в столб

В четверг, 21 сентября, на улице Окружной рядом с СЗК «Дизель-Арена» в ДТП попал водитель крана-манипулятора.
Кадры с места происшествия появились утром в соцсети «ВКонтакте».
Водитель манипулятора врезался в столб с дорожным знаком. Он накренился и упал на автомобиль.
Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал, однако из-за ДТП оказалась перекрыта одна полоса движения.
15 сентября в Арбекове около «Буртасов» 21-летний водитель Renault Logan врезался в опору ЛЭП. Молодой мужчина оказался пьяным. Кроме того, иномарка была угнана, а автомобилист попал в ДТП, уходя от погони инспекторов ДПС.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀