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Происшествия

На улице Окружной водитель спецмашины врезался в столб

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В четверг, 21 сентября, на улице Окружной рядом с СЗК «Дизель-Арена» в ДТП попал водитель крана-манипулятора.

Кадры с места происшествия появились утром в соцсети «ВКонтакте».

Водитель манипулятора врезался в столб с дорожным знаком. Он накренился и упал на автомобиль.

Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал, однако из-за ДТП оказалась перекрыта одна полоса движения.

15 сентября в Арбекове около «Буртасов» 21-летний водитель Renault Logan врезался в опору ЛЭП. Молодой мужчина оказался пьяным. Кроме того, иномарка была угнана, а автомобилист попал в ДТП, уходя от погони инспекторов ДПС.

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Источник — видео vk.com/penzanovosti
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