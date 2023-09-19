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Криминал

Машина, влетевшая в столб у «Буртасов», оказалась угнанной

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Появились подробности ночной погони, случившейся в Пензе в пятницу, 15 сентября. Тогда 21-летний саратовец пытался скрыться от полицейских на Renault Logan и врезался в опору ЛЭП в Арбекове около «Буртасов».

Выяснилось, что машина была угнана. Как рассказал ее владелец, обратившийся в полицию, вечером он припарковался возле дома, а через час увидел, что его Renault нет.

«Ориентировка с приметами угнанного автомобиля была направлена на все посты и маршруты полиции в Пензе», - сообщил дознаватель отдела полиции № 2 городского УМВД России Устим Иванченко.

Похожая машина была замечена на улице Ладожской, она опасно маневрировала на дороге. Сотрудники ДПС пытались остановить водителя, но он не реагировал и ехал дальше, пока не врезался в столб.

Полицейские подбежали к смятой иномарке и помогли саратовцу пересесть в патрульный автомобиль. На состояние здоровья мужчина не жаловался. Беседуя с ним, полицейские заметили нарушенную речь и почувствовали запах спиртного. Алкотестер показал 0,69 промилле.

Также у саратовца не было водительского удостоверения.

«Для дальнейшего разбирательства на место вызвали следственно-оперативную группу. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», - пояснили в Госавтоинспекции.

На водителя составили протоколы и завели уголовное дело. Мужчина заявил, что хотел покататься по городу. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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