В Пензе на улице Московской нашли тело мужчины

18.09.2023 | 15:22

В Пензе на улице Московской обнаружили мужчину без признаков жизни. Очевидцы утверждают, что видели кровь на асфальте.

Кадры с места событий опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». В объектив камеры попали полицейские машины, стоявшие у обочины.

«Инцидент произошел 17 сентября около 17:00 около завода ПЗМК», - уточнили очевидцы.

Случившееся прокомментировали в СУ СК РФ по Пензенской области. Сейчас по факту гибели мужчины организована проверка.

Тело обнаружил прохожий. На место вызвали скорую и правоохранителей. Медики констатировали смерть.

«В ходе осмотра телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего (на вид старше 50 лет) устанавливается», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.