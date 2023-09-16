Волонтер «Лизы Алерт» рассказала о ночных поисках пропавшего ребенка

16.09.2023 | 13:28

В ночь на пятницу, 15 сентября, волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» искали пропавшего ребенка. О том, как это происходило, рассказала инфорг и старший на месте отряда Елена Авдеева.

«Время 23:56. По характерному сигналу моего мобильного все понятно: «упала» очередная заявка на поиск, к тому же на ребенка. Мальчик 9 лет не вернулся домой с прогулки… И вот нас уже целая команда, началась кропотливая информационная работа: опрос заявителей, подготовка ориентировки, обзвон добровольцев и куча маленьких, но важных задачек», - написала она в соцсети «ВКонтакте».

8 человек на протяжении нескольких часов осматривали каждый открытый подъезд, заглядывали на каждую детскую площадку и под каждый куст. В районе поиска имелись заброшенные здания, старые погреба, открытые люки, нашли и нетрезвых граждан, спящих на лестницах.

Уже настало утро, когда поисковики решили в последний раз проехать по району. Они вглядывались в лица детей, которые уже шли в школу, и тут их внимание привлек мальчик на самокате, чумазый и явно не спешащий на уроки.

«Сверяю одежду и описание - похож, смущает только самокат, ведь наш пропавший был без него. Окликаю, а он оборачивается - ТОЧНО НАШ! Сердце сходило в пятки и вернулось обратно. Сняли с его плеч тяжелый школьный рюкзак, дали воды и сообщили ребятам в чат: у нас «стоп»!» - продолжила рассказ участница поисков.

Мальчика передали сотрудникам полиции.

«Впереди - встреча с родителями, выяснение всех подробностей прошедших вечера и ночи. Надеемся, что теперь у него все будет хорошо, а мы уезжаем спать, ведь никто не знает, что там будет через сутки», - завершила рассказ Елена Авдеева.