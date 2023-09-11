В ДТП в Спасском районе пострадали три человека

11.09.2023 | 16:04

В воскресенье, 10 сентября, в Спасском районе три человека пострадали после столкновения ВАЗ-2121 и Kia Rio. ДТП случилось в 21:40 на 478-м километре федеральной дороги М-5 «Урал».

По предварительным данным, отечественной машиной управлял 52-летний водитель. За рулем иномарки был 26-летний мужчина.

В результате травмы получили водитель ВАЗа и двое пассажиров Kia Rio - 25 и 16 лет. Всем троим потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Засечном случилась серьезная авария с участием Chery Tiggo и Honda CR-V, в результате последняя опрокинулась, двух человек увезли в больницу.