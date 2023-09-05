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Происшествия

На улице Рябова велосипедист стал летчиком из-за открытой ливневки

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Вечером в понедельник, 4 сентября, на улице Рябова в Пензе произошел дорожный инцидент.

Фото с места событий опубликованы в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен велосипед, провалившийся передним колесом в отверстие ливневой канализации без решетки, а также само отверстие, почти незаметное на дорожном полотне в темноте.

«Аккуратнее, открытый люк, залетел туда друг на велике», - предупредил автор поста.

Он также пояснил, как велосипедист оказался на проезжей части: «Там, где люди должны ходить, провода раскиданы повсюду. Съехал, хотел через пешеход проехать на другую сторону. В итоге и велосипед пропал, и стал летчиком».

«Это то самое чувство когда чувствуешь боль просто смотря на фото! Жаль мальчишку», - написала одна из участниц обсуждения.

30 мая 2022 года в Пензе, у детской школы искусств имени Ю. Е. Яничкина, 30-летний велосипедист наехал на цепь, перегораживавшую дорогу. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и впоследствии скончался. У него остались жена и двухлетний ребенок.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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