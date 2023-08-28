На улице Кижеватова автомобиль въехал в рыночный павильон

В понедельник, 28 августа, на улице Кижеватова в Пензе случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие.
«Машина угодила в рыночный отдел», - сообщили очевидцы аварии.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что автомобиль, оказавшийся под навесом павильона, частично повредил саму конструкцию и прилавок.
На месте работают сотрудники ДПС, также прибыла карета скорой помощи.
Информация о ДТП, наличии или отсутствии пострадавших уточняется.
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